Первый день после трагедии: Вологда потрясена безумным убийством 9-летней школьницы

София Жаворонкова училась в третьем классе обычной вологодской школы Фото: vk.com

Вологжане несут цветы и игрушки Софии Жаворонковой. Третьеклассница вологодской школы №20 18 октября была найдена погибшей в квартире в переулке Долгий, в нескольких километрах от дома.

В съемной квартире матери Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Игрушки и цветы появились еще ночью у дома на улице Воровского. В этом доме снимала квартиру семья девочки. Люди все утро приходят сюда выразить свою скорбь. Школьница проживала с мамой и старшим братом. Кроме того, у женщины был сожитель.

Многие вологжане приезжают и к зданию, где было совершено убийство. В переулке Долгом, у дома №8, люди оставляют цветы. Ночью здесь было многолюдно.

Волонтеры и правоохранители собрались у подъезда, где произошло убийство Фото: Иван Чухнин

Волонтеры, среди них жители не только Вологды и районов, но и поисковики из Москвы, Костромы, Краснодара, Костромы, не расходились, пока шли следственные мероприятия. Сюда приезжал дядя девочки для опознания. Тело ребенка было отправлено на судмедэкспертизу.

Как сообщалось, 40-летняя женщина, проживавшая тут, имела маниакальный интерес к детям. Лишенная родительских прав, она заманила двух девочек, угостив их в кафе и накупив сладостей, в свою квартиру. 7-летней девочке Алле удалось уйти, а 9-летняя София, которую дома никто особо не ждал, осталась.

Сумасшедшая вологжанка купила детям сладости и ведет их к себе домой

Фото: Евдокия САХАРОВА

7-летняя девочка, не сразу, но рассказала родным о странном походе в гости к незнакомке. Она запомнила стройку под окнами, то, что дом был пятиэтажным и, главное, номер квартиры... Увы, ее 9-летней подруге уже ничем нельзя было помочь.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отреагировал на произошедшее. 19 октября он написал на своей странице:

"Страшная трагедия произошла в Вологде. Девятилетнюю Соню Жаворонкову нашли погибшей. Девочка пропала в субботу, 16 октября. В ее поисках приняли участие все: полицейские, волонтеры и просто неравнодушные горожане. Несколько дней вся Вологда искала ребенка. К сожалению, девочку обнаружили убитой. Сотрудниками полиции предполагаемая похитительница задержана в соседнем регионе. Проводится расследование. Выражаю искренние соболезнования семье девочки. Берегите себя и своих детей!"

В Вологде сотни людей участвовали в поисках пропавшей девочки, в соцсетях тысячи людей выражают свои соболезнования.

Некоторые активисты, небезосновательно полагая, что погибшая девочка была из неблагополучной и необеспеченной семьи, стали собирать деньги на похороны и памятник. Однако расходы на погребение ребенка взяла на себя администрация города Вологды. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем телеграм-канале: «Похороны будут оплачены за личный счёт руководящего состава администрации города. Думаю, родственникам это сейчас не сделать... "

Смотреть видеосюжет Вологодские волонтеры собрались у подъезда, где убили 9-летнюю Софию

Мэр признал, что семья ранее не попала в поле зрения органов опеки — на учете она не состояла. Старшего брата Сони временно изъяли из семьи, поместив в больницу.

«Старший брат Сони сейчас в больнице, он здоров, но таков порядок — мать была пьяна, когда квартиру осматривала полиция. Есть информация, что в таком состоянии она и писала заявление о пропаже дочери, спустя более суток после того как Соня ушла из дома», — пишет мэр.

Следствие завело уголовное дело против нерадивой матери. А Администрация города Вологды собирается через суд лишить деградировавшую женщину родительских прав в отношении ее сына.

Кроме того, Сергей Воропанов поблагодарил волонтеров, а это более 270 человек, которые приняли участие в поисках ребенка.

Вологжане несут цветы и игрушки к дому, где жила девочка Фото: Вологда РФ

Женщину, хозяйку квартиры, где найдено тело девятилетней девочки из Вологды, обнаружили в поезде дальнего следования. Женщине стало плохо, ей потребовалась медицинская помощь и она была снята с поезда на территории Карелии. Врачи сняли ее с поезда с подозрением на отравление, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мэр города Вологды сообщает о том, что женщина находится в Беломорске, в психиатрической больнице под охраной, но вскоре будет этапирована в Вологду.

О травмах погибшей девочки передают источники близкие к правоохранительным. Девочка, предположительно, убита ударами тупого предмета по голове. Возможно, это был, молоток. Есть и ножевая рана в районе горла. Как сообщал мэр города Сергей Воропанов в своем телеграмм-канале, следов сексуального насилия обнаружено не было. Результаты судебно-медицинской экспертизы все еще не обнародованы.

Против матери погибшей девочки Софии Жаворонковой возбуждено уголовное дело.

Как сообщает областное управление следкома, возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери погибшей девочки. По мнению следователей, она должного внимания своему ребенку не уделяла и 16 октября 2021 года оставила ее без помощи, хотя была обязана заботиться о ней.

Следствие сообщает: "Мать и другие родственники на протяжении длительного времени злоупотребляли спиртным. Ребенок свое свободное время преимущественно проводил на улице, мать девочки должного внимания своему ребенку не уделяла..."

Объявление в соцсетях, которое сделала мать девочки

Судя по страничке в социальной сети, женщина не стеснялась рекламировать свои прелести, указывая свои параметры, размер груди и цвет глаз. Она размещала недвусмысленные фотографии, претендующие на эротику. Женщина училась в местном ПТУ №31, в графе "Деятельность" она указала "Оказание брокерских и услуг по поиску мест отдыха". Семья жила в съемной квартире с "бабушкиным" ремонтом в центре города. По словам побывавших в квартире поисковиков, у ребенка не было нормального спального места, девочка частенько ночевала у соседей, старалась не находиться дома. Вологжане, увидев как жила девочка, видя халатное отношение к ребенку, высказывают многочисленные угрозы нерадивой мамаше. Дама перестала заходить в соцсеть...

Как сообщает СУ СК, следователи возбудили уголовное дело и по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики (ч. 2 ст. 293 УК РФ), которые по мнению следствия, "не выявили опасное положение малолетней в семье и своевременно из семьи ребенка не изъяли, что привело к общественно-опасным последствиям в виде совершения в отношении малолетней особо тяжкого преступления".

Как ранее сообщал сайт "Комсомольская правда - Вологда", весь город искал пропавшую 16 октября третьеклассницу. 9-летняя София ушла из дома на улице Воровского и исчезла. 18 октября поиски сосредоточились в районе улиц Гагарина, Гончарная, Южакова. На улице Гагарина девочка с подругой попали на камеру видеонаблюдения в магазине "Пятерочка".

И лишь потом, вечером 18 октября, 7-летняя Алла призналась маме, где они были с Соней. Незнакомая женщина покормила их в кафе, а потом привела к себе домой. Школьница запомнила квартиру номер 10, а под окном строящийся дом из белого и красного кирпича и башенный кран.

Красно-белая стройка с "башней", которую запомнила выжившая Фото: Евдокия САХАРОВА

Полицейские срочно выехали на похожий адрес - переулок Долгий, 8. Там в квартире №10, по словам соседей, жила странная женщина. Ее ребенок находится под опекой, она лишена родительских прав. В то же время в субботу она покупала большое количество сладостей. По неподтвержденным данным, из ее квартиры доносились детские крики о помощи. Как сообщили соседи страшной квартиры, женщине около 40 лет, коммунальные платежи она гасила исправно...

Полиция приняла решение вскрыть квартиру. Там обнаружили пропавшую девочку. Она была убита.

Смотреть видеосюжет Полиция Вологды вскрывает квартиру с трупом девочки

В поисках малышки участвовали сотни волонтеров. Они прочесывали весь микрорайон возле улицы Гагарина: обследовали заброшенные дома, сараи, колодцы, канавы, мусорные баки, подъезды. Волонтеры расклеивали ориентировки, информацию с фото пропавшей. Вологжане на своих машинах объезжали улицы, отрабатывали информацию о похожих девочках, просматривали записи видеокамер.

Тетрадки девочки валялись за несколько кварталов до злополучной квартиры. Фото Антон Городецкий ВК

Рюкзачок девочки с тетрадками нашли вечером 18 октября у дома №4 по Гагарина. Фото Антон Городецкий ВК

Одна из находок - на улице Гагарина у дома №4 обнаружен оранжевый рюкзачок девочки с тетрадками, на место прибыл кинолог. Собака пришла по запаху к ТЦ Форум, на далее след обрывался. Волонтеры обследовали весь частный сектор за торговым центром. В 21:49 в чат поисковиков поступила информация о том, что девочка найдена мертвой.

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