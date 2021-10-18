В Вологде нашли рюкзачок пропавшей второклассницы

Фото из чата волонтеров.

Сообщение о найденном рюкзаке поступило 18 октября после обеда. Найдены вещи, но не сама девочка.

Рюкзак со школьными тетрадями второклассницы обнаружен на улице Гагарина, у дома 4.

Вещи пропавшей девочки обнаружены в Вологде. Об этом сообщают очевидцы: внутри рюкзачка находились тетради, подписанные рукой девочки.

Существует два варианта событий - или рюкзак подкинули. Или сама она его потеряла.

В чате, где обмениваются информацией волонтеры, сообщается посдедняя информация.

Итак: 1. На фото в розовом пальтишке Соня до пропажи 14.10.21 2. Видели ее последний раз в субботу.

3. Ребёнок был одет либо в этой куртке, либо темнее. (Так как отсутствуют две куртки). 4. Наличие шапки неизвестно ( вполне может быть) 5. При Соне был оранжевый рюкзак (Рональдо) 6. Телефона не было