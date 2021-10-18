Пропавшую на три дня 9-летнюю вологжанку нашли мертвой

Подъезд, в котором произошло преступление Фото: Иван Чухнин

Вся Вологда искала пропавшую 16 октября третьекласницу. 9-летняя София ушла из дома на улице Воровского и пропала... 18 октября поиски сосредоточили в районе улиц Гагарина, Гончарная, Южакова. На улице Гагарина девочка с подругой попали на камеру видеонаблюдения в магазине Пятерочка. Вторая девочка и рассказала полицейским, где они были с Софией.

Незнакомая женщина покормила их в кафе, а потом привела к себе домой. Школьница запомнила квартиру номер 10, а под окном строящийся дом из белого и красного кирпича и башенный кран.

Стройка напротив Фото: Иван Чухнин

Полицейские срочно выехали на похожий адрес - переулок Долгий, 8. Там в квартире №10, по словам соседей, жила странная женщина. Свой ребенок у нее находится под чужой опекой. В то же время она покупала большое количество сладостей. По неподтвержденным данным, из ее квартиры доносились детские крики о помощи. Как сообщили соседи страшной квартиры, женщине около 40 лет. Коммунальные платежи она гасила исправно...

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Полиция приняла решение вскрыть квартиру. Там обнаружили пропавшую девочку. Она была убита - причина смерти черепно-мозговая травма. У подъезда столпились правоохранители, МЧС и волонтеры... Ведутся следственные действия.

40-летнюю вологжанку, подозреваемую в убийстве девочки, задержали - она находится в невменяемом состоянии и отказывается от общения со следователями. После совершения преступления она скрылась из города, ее сняли с поезда в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

В поисках малышки участвовали сотни жителей Вологды, Сокола. ПСО "ЮК СПАС" прочесывал весь микрорайон возле улицы Гагарина: обследовали заброшенные дома, сараи, колодцы, канавы, мусорные баки, подъезды. Волонтеры расклеивали ориентировки, информацию с фото пропавшей. Вологжане на своих машинах объезжали улицы, отрабатывали информацию о похожих девочках.

После того как нашли на улице Гагарина у дома №4 оранжевый рюкзачок девочки с тетрадками, на место прибыл кинолог. Собака пришла по запаху к ТЦ Форум: след там оборвался. Волонтеры обследовали весь частный сектор за торговым центром.

После того, как 21:49 в чат поисковиков поступила информация о том, что девочка найдена мертвой, десятки поисковиков собрались у подъезда дома в Долгом переулке. Многие из них плакали.

На опознание к 11 часам вечера прибыл дядя погибшей для опознания, а потом и ее отец, но его не подпустили к телу. Мать девочки госпитализировали в больницу. К полуночи люди начали расходиться.

Мать погибшей девочки на своей страничке ВКонтакте описывает свои прелести, указывая параметры: рост 170, вес 60 кг, 3 размер груди, глаза зеленые. Женщина была замечена в местных саунах и злоупотребляла спиртным. Кроме Сони у нее есть старший сын 2007 года рождения - его уже забрали. Она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В поисках мать участия не принимала, путалась, в чем мог быть ребенок одет, а на страничке в соцсети лишь написала просьбу привести "соньку" по указанному адресу.

Трагедия произошла на 4 этаже этого дома Фото: Иван Чухнин

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