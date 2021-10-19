Убийца 9-летней Софии Жаворонковой уже пыталась похитить детей

Похоже, вологодскую женщину-маньяка не сумели распознать ни врачи, ни полиция. Социальные сети кипят негодованием: пропавшая 9-летняя девочка погибла от рук безумной женщины. Софию Жаворонкову заманила в квартиру и убила 40-летняя Ульяна Ланская. Что дама была явно не в себе, говорят и соседи, и подтверждают правоохранители.

Соседи утверждают, что женщина была "неравнодушна" к детям, она была лишена родительских прав - ее ребенок был отдан под опеку.

Вологжанка Елена Пивоварова пишет под фотографией, которую опубликовали правоохранители. На кадре с камеры видеонаблюдения женщина идет по тротуару с двумя девочками, одна из которых София. Обе девочки выглядят счастливыми. София в руках несет, вероятно, сладости.

Елена Пивоварова опознала женщину в кадре: "Я ее узнала - наши старшие дети вместе учились в классе. Эта женщина больна на голову. У нее есть справка. Она хотела на той неделе увести моих детей из садика. Заявление в полицию написано. Я снова позвонила в полицию и все рассказала. Это Ульяна Ланская 1982 года. Ее лишили родительских прав и она теперь наблюдает за чужими детьми. Она часто гуляла в Ковыринском парке, на "Витязе" и следила за детьми на детской площадке. Мне в отделе полиции сказали, что пока она ничего не сделает с детьми... ее не имеют права закрыть, так как она находится на лечении на дневном стационаре..."

По этой информации ждем комментарий Управления МВД Вологодской области.

Есть информация о том, что Ланская агрессивно относилась и к собственному ребенку. Именно из-за этого она была лишена родительских прав.

Ульяна Ланская скрылась из Вологды, выехав на поезде Вологда-Мурманск. По сообщению СУ СК, ее сняли с поезда в Карелии, на станции Беломорск. Предположительно, женщина выехала в воскресенье в 12:45, прибыв в Беломорск в понедельник, около 4 часов утра: станция находится в 14 часах пути от Вологды.

Мать, которую вологжане обвиняют в преступном равнодушии к ребенку, после известия о гибели дочери была госпитализирована. Опознавать ребенка в квартиру в Долгом переулке приезжал дядя девочки, а затем и сожитель.

Как сообщала "Комсомолка", точную причину гибели назовут эксперты. Предварительно называется, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

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