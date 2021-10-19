Вологжане несут цветы и игрушки погибшей 9-летней Софии Жаворонковой

К дому на улице Воровского, откуда 16 октября ушла девочка, вологжане несут игрушки и цветы. ВКонтакте.

Вологжане несут цветы и игрушки Софии Жаворонковой. Третьеклассница вологодской школы №20 18 октября была найдена погибшей в квартире в переулке Долгий, в нескольких километрах от дома.

Игрушки и цветы появились еще ночью у дома на Воровского. Люди все утро приходят выразить свою скорбь. В этом доме снимала квартиру мать девочки. Школьница проживала с мамой и старшим братом. Кроме того, у женщины был сожитель.

Многие вологжане приезжают к дому, где совершено убийство. В переулке Долгом, д. 8, люди тоже оставляют цветы. Ночью здесь было множество людей: следователи, полицейские, МЧС. Десятки волонтеров долгое время находились у подъезда, где на четвертом этаже в квартире и нашли убитую девочку правоохранители.

Волонтеры, среди них жители не только Вологды и районов, но и поисковики из Москвы, Костромы, Краснодара, Костромы, не расходились, пока шли следственные мероприятия. Сюда приезжал дядя девочки для опознания ребенка. Тело ребенка было отправлено на судмедэкспертизу.

Как сообщалось, 40-летняя женщина, проживавшая тут, имела маниакальный интерес к детям. Лишенная родительских прав, она заманила двух девочек, угостив их в кафе и накупив сладостей, в свою квартиру. 7-летней девочке удалось скрыться, а 9-летняя София, которую дома никто особо не ждал, осталась.

Оставшаяся в живых 7-летняя девочка, не сразу, но рассказала о странном походе в гости к незнакомке. Она запомнила стройку под окнами, то, что дом был пятиэтажным и, главное, номер квартиры... Увы, ее 9-летней подруге уже ничем нельзя было помочь.

Тем временем на страничку ВКонтакте матери погибшей девочки обрушился гнев пользователей. Россияне пишут проклятия женщине, так как считают, что она плохо исполняла свои родительские обязанности. Дама перестала заходить в соцсеть с трех часов дня 18 октября. Свидетели, волонтеры, поисковики утверждают, что все время поисков вологжанка была беспробудно пьяна, пока весь город просматривал сарайки, кусты, заброшенные дома и подъезды в поисках девочки, ее вещей или даже тела.

Такое объявление сделала мать пропавшей девочки в соцсети

На женщину посыпались проклятия

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