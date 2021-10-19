Появились кадры из квартиры, где убили 9-летнюю вологжанку

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде убили 9-летнюю Софию Жаворонкову, которая пропала 16 октября. Правоохранителям удалось задержать 40-летнюю женщину, которая заманила к себе в квартиру девочку. Причиной смерти назвали черепно-мозговую травму. Подозреваемую сняли с поезда на территории республики Карелия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Вологжанка познакомилась с ребенком на улице, купила ей сладостей. На данный момент она доставляется в следственные органы Вологодской области. Правоохранители пытаются установить мотивы женщины. Соседи говорят, что у дамы была сумасшедшей со справкой - состояла на учете в ПНД. На нее жаловались родители детей - она выслеживала малышей и приставала к ним. На видео попало вскрытие дверей в квартиру, где убили девочку.

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