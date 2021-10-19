Мэр Вологды озвучил дату похорон убитой школьницы Софии Жаворонковой

Фото: Вологодская митрополия

Стало известно, когда и где похоронят убитую в Вологде школьницу. Как сообщал сайт "КП - Вологда", расходы на погребение ребенка возьмут на себя руководители администрации города. Ранее вологжане, узнав в каком бедственном положении существует семья девочки, начали собирать деньги на погребение.

Информацию о похоронах разместил мэр Вологды Сергей Воропанов. Девочку похоронят на Козицинском кладбище.

"Прощание с Софией Жаворонковой пройдёт 21 октября с 10 до 11 часов в Кафедральном соборе. Похоронят девочку на Козицинском кладбище. Ещё раз выражаю соболезнования всем, кто знал и любил Соню", - написал в социальных сетях мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как уточнили в пресс-службе Администрации города, прощание пройдет в Воскресенском кафедральном соборе, что на Кремлевской площади Вологды.

Тело девятилетней Сони Жаворонковой ночью 18 октября передано судмедэкспертам, после назначенных экспертиз оно будет передано родным.

Добавим, что девочку накануне вечером нашли убитой в квартире 40-летней женщины. Она задержана в Карелии.

Читайте полную информацию о произошедшей трагедии в нашей статье.