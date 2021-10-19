Вологодский губернатор выразил соболезнование семье погибшей Софии Жаворонковой

Фото: страница Губернатора Олега Кувшинникова, ВКонтакте.

Поисковики, волонтеры, силовики искали пропавшую 9-летнюю девочку в Вологде несколько дней. Вечером 18 октября она была найдена погибшей. Губернатор области Олег Кувшинников отреагировал на трагедию, написав на своей странице:

"Страшная трагедия произошла в Вологде. Девятилетнюю Соню Жаворонкову нашли погибшей. Девочка пропала в субботу, 16 октября. В ее поисках приняли участие все: полицейские, волонтеры и просто неравнодушные горожане. Несколько дней вся Вологда искала ребенка. К сожалению, девочку обнаружили убитой. Сотрудниками полиции предполагаемая похитительница задержана в соседнем регионе. Проводится расследование. Выражаю искренние соболезнования семье девочки. Берегите себя и своих детей!"

Как сообщала "Комсомолка", против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело.

Вологжане несут Софии Жаворонковой цветы и игрушки.

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