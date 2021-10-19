Чиновники администрации Вологды оплатят похороны погибшей третьеклассницы из своего кармана

В Вологде сотни людей участвовали в поисках пропавшей девочки, в соцсетях тысячи людей выражают свои соболезнования.

Некоторые активисты, небезосновательно полагая, что погибшая девочка была из неблагополучной и необеспеченной семьи, стали собирать деньги на похороны и памятник. Однако им можно больше не беспокоиться: расходы на похороны ребенка взяла на себя администрация города Вологды. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем телеграм-канале: «Похороны будут оплачены за личный счёт руководящего состава администрации города. Думаю, родственникам это сейчас не сделать... "

Он же развеял домыслы, которые тиражируются в соцсетях: "По информации следственного комитета, признаков сексуального насилия девочки нет».

Он подтвердил информацию, что подозреваемая выехала за пределы региона. Она находится в психиатрической больнице Беломорска (Карелия) под охраной. В ближайщее время она будет этапирована в Вологду.

Мэр признал, что семья ранее не попала в поле зрения органов опеки - на учете она не состояла. Старшего брата Сони временно изъяли из семьи, поместив в больницу.

«Старший брат Сони сейчас в больнице, он здоров, но таков порядок — мать была пьяна, когда квартиру осматривала полиция. Есть информация, что в таком состоянии она и писала заявление о пропаже дочери, спустя больше суток после того как Соня ушла из дома», — пишет мэр.

Следствие завело уголовное дело против нерадивой матери. А Администрация города Вологды собирается через суд лишить деградировавшую мать убитой девочки родительских прав в отношении ее сына.

Кроме того, Сергей Воропанов поблагодарил волонтеров. а это более 270 человек, которые приняли участие в поисках ребенка.

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