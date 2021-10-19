Следователи возбудили уголовное дело против матери погибшей девочки

Последние кадры, где София Жаворонкова (в центре) жива и, кажется, счастлива

Против матери погибшей девочки Софии Жаворонковой возбуждено уголовное дело.

Как сообщает областное СУ СК, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери погибшей девочки. По мнению следователей, она должного внимания своему ребенку не уделяла и 16 октября 2021 года оставила ее без помощи, хотя была обязана заботиться о ней.

Следствием установлено, что девочка проживала в неблагополучной семье: "Мать и другие родственники на протяжении длительного времени злоупотребляли спиртным. Ребенок свое свободное время преимущественно проводил на улице, мать девочки должного внимания своему ребенку не уделяла..."

Судя по страничке в социальной сети, женщина не стеснялась рекламировать свои прелести, указывая свои параметры, размер груди и цвет глаз. Она размещала недвусмысленные фотографии, претендующие на эротику.

Женщина училась в ПТУ №31, на страничке в графе "Деятельность" она указала "Оказание брокерских и услуг по поиску мест отдыха".

Семья жила в съемной квартире с "бабушкиным" ремонтом в центре города. У Сони был старший брат, у ее мамы был сожитель. По словам побывавших в квартире поисковиков, у ребенка не было нормального спального места, девочка частенько ночевала у соседей, старалась не находиться дома.

Вологжане, увидев как жила девочка, видя халатное отношение к ребенку, высказывают многочисленные угрозы нерадивой мамаше. Как стало известно, она была госпитализирована после получения известия о гибели дочери.

Как сообщает СУ СК, следователи возбудили уголовное дело и по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики (ч. 2 ст. 293 УК РФ), которые по мнению следствия, "не выявили опасное положение малолетней в семье и своевременно из семьи ребенка не изъяли, что привело к общественно-опасным последствиям в виде совершения в отношении малолетней особо тяжкого преступления".

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