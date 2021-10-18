В Вологде после пропажи 9-летней девочки завели уголовное дело

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде пропала 9-летняя школьница, на данный момент ее ищут горожане и спецслужбы. Следственные органы завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней вологжанки по статье "Убийство".

Сложность в поисках состоит в том, что мать девочки не может пояснить, в какой одежде ушла девочка и куда. Якобы, к подруге на ночевку. К какой именно - родительница не в курсе...

Напомним, девочка ушла из дома на улице Воровского города Вологды утром 16 октября. Уже вторые сутки ее местонахождение не известно. Поиски результатов не дали. На данный момент правоохранители допрашивают родственников, педагогов, знакомых... Работают криминалисты и представители смежных правоохранительных структур. Обследуются колодцы, септики, территории у водоемов. Руководитель следственного управления поставил дело на личный контроль.

Ранее мы уточняли приметы девочки.