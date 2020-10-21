В реке обнаружены обломки упавшего вертолета

Обломки прибило к берегу в километре от места крушения
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Пресс-служба МЧС по Вологодской области пролила свет на ситуацию с крушением вертолета около деревни Бобровское Нюксенского района. Первым о ЧП сообщил специалистам местный житель - очевидец произошедшего. Летательный аппарат задел ЛЭП и рухнул в реку Сухону.
Сегодня к берегу в километре от места происшествия к берегу прибило несколько обломков. Напомним, что в вертолете предположительно было 4 человека, вчера местные жители обнаружили тело одного из них и передали полиции. Судьба троих не ясна.
Специалисты исследуют место крушения: в поисковой операции задействовано 84 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе водолазы и беспилотники.
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