В серьезную аварию попал глава Великоустюгского района, ехавший с места падения вертолета

Фото: интернет -СМИ СМ ВКонтакте.

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП. Его внедорожник попал под фуру. Как стало известно, он помещен в районную больницу. ЧП случилось на участке между Морозовицей и Добрынино. На скользкой дороге занесло фуру на машину главы. Появилась информация, что она объезжала стоявший на обочине большегруз. Глава района находился на переднем пассажирском сиденье. От деформации кузова мужчину зажало, на помощь пришли спасатели. Они почти час пытались освободить из железного капкана ноги Александра Кузьмина. Водители при столкновении не пострадали. Фура перевернулась, у внедорожника - серьезные кузовные повреждения.

Как сообщает интернет сми - СМ, глава района возвращался с Бобровского - места падения вертолёта. Там в 19:30 из-за темноты закончили поиски погибших в вертолете. В катастрофе погиб гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Пока найден лишь один из четверых погибших.