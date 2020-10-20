Стало известно, кто был в вертолете, упавшем в Вологодской области

Полет на легкомоторном вертолете в Вологодской области закончился трагедией. Фото: Олег УКЛАДОВ

Продолжает поступать информация о ЧП, случившемся в Вологодской области. Там 20 октября в 12:10 упал легкомоторный вертолет. ЧП случилось в Нюксенском районе, на середине пути от Тотьмы до Великого Устюга, в 90 километрах от Вотчины Деда Мороза. Вертолет упал в реку, задев за линию электропередач. Без света остались три населенные пункта.

Как сообщил авторитетный источник, в вертолете, летевшем по маршруту Вологда-Великий Устюг, мог находиться гендиректор ООО "Дед Мороз", бывший замгубернатора Олег Васильев, а также инвестор проекта "Великий Устюг - Родина Деда Мороза".

Эта информация подтверждается сообщением депутата ЗСО Андрея Сивкова, заместителя Олега Васильева. Он также мог находиться на борту, но не полетел.

Инвестор, имя котоорого пока не называется, и Олег Васильев намеревались осмотреть окрестности для разработки вертолетной экскурсии. Кроме того, там был пилот. Есть информация, что на месте катастрофы, в реке Сухоне, найден один погибший и женский паспорт.

Между тем губернатор области Олег Кувшинников уже после катастрофы выложил пост о Вотчине Деда Мороза, одном из самых привлекательных туристических направлений региона. Он сообщил о том, что они встречались с Олегом Васильевым: "Вместе с гендиректором АО «Дед Мороз» Олегом Васильевым обсудили основные направления развития Вотчины на ближайшее время... Сейчас мы приглашаем инвесторов, которые готовы предложить свои идеи и развивать проект вместе с нами. Со своей стороны, мы обещаем оказать максимальную поддержку и создать комфортные условия для бизнеса..."

Между тем МЧС сообщает о двух погибших.

Как сообщала "Комсомолка", именно сегодня проходят обыски в кабинете бывшего руководителя АО "Дед Мороз" Татьяны Муромцевой.

Некто Александр Ганичев пишет под постами о катастрофе:

"Как считаете?? Совпадение?? У депутата вологодского Заксобрания Татьяны Муромцевой проходят обыски. Возможно, это как-то связано с её бизнесом и бывшим местом работы – АО «Дед Мороз» в Великом Устюге. Она стояла у руля предприятия вплоть до 2020 года. После неё организацию возглавил экс-замгубернатора Вологодской области Олег Васильев, чья супруга также попала в поле зрения правоохранительных органов..."

Как сообщает ФАС, при реорганизации бизнес-структур на Родине Деда Мороза, смене руководства, были допущены нарушения. Как сообщила начальник УФАС Вологодской области Наталия Мерзлякова, по распоряжению областного департамента имущественных отношений у Культурно-просветительского центра «Дом Деда Мороза» изъяли имущество, отдали его в казну Вологодской области, а объекты недвижимого имущества были переданы в аренду ООО «ДЕД-МОРОЗ-СЕРВИС» с нарушением закона о конкуренции. Сейчас дело по «Деду Морозу» находится на рассмотрении в судебных инстанциях.