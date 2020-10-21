Появилось видео поднятия со дна упавшего в Вологодской области вертолёта

Место поисков Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сотрудникам МЧС Вологодской области удалось найти и вытянуть на берег, не без помощи трактора, упавший вчера в реку Сухону вертолет. Напомним, вчера на территории Нюксенского района авиатранспорт задел ЛЭП.

Поиски придется продолжить, т.к по сообщению пресс-службы местного МЧС, тел в кабине не обнаружено. Вертолет поместят на понтон, переправят на другой берег для передачи следственным органам, которые ведут расследование трагедии.

В вертолете могли находиться четверо. Тело одного уже прибило к берегу. Сообщается, что в вертолете находился гендиректор АО Дед Мороз Олег Васильев, который направлялся из Вологды в Великий Устюг, и, предположительно, трое москвичей.

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