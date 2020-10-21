Потерпевший крушение вертолет обнаружен в реке Сухоне

Понтон с катером участвующие в поисковой операции Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Нюксенском районе Вологодской области в реке Сухоне наконец найден корпус упавшего вчера вертолета. Пресс-служба МЧС по региону сообщила, что прямо сейчас проводятся работы по извлечению летательного аппарата на берег. Его тянут трактором!

Напомним, 20 октября четырехместный вертолет, направляющийся из Вологды в Великий Устюг, задел ЛЭП и рухнул в реку. Одним из пассажиров был гендиректор АО Дед Мороз Олег Васильев. Местные жители обнаружили тело, прибитое к берегу. В салоне могли находиться еще три человека.

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