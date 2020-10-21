Стало известно о здоровье главы Великоустюгского района после ДТП

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Вчера вечером, 20 октября, глава Великоустюгского района попал в ДТП, возвращаясь с места авиакатастрофы, в которой погиб директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев.

В Ленд Крузер Александра Кузьмина врезалась фура, вылетевшая на встречку недалеко от деревни Морозовица на трассе Никольск — Шарья — Котлас. Чиновника зажало в разбитой машине так, что спасателям пришлось резать металл. Медики направили пострадавшего в реанимацию.

Сегодня с утра Александр Кузьмин написал пост на своей странице ВКонтакте. Он рассказал, что был очень рад поддержке вологжан и пожеланиям выздоровления. Чиновник сообщил, что избежать лобового столкновения удалось чудом. Однако посетовал, что теперь ему может потребоваться операция. Глава района поблагодарил медиков и спасателей за помощь.

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