У депутата Вологодского ЗСО идут обыски

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Сразу несколько вологодских СМИ заявили об обысках дома у Татьяны Муромцевой, депутата ЗСО. Ссылаясь на собственные источники в областном правительстве и в силовых структурах, утверждается, что такой интерес мог возникнуть из-за предыдущей работы депутата руководителем АО Дед Мороз. Пока ожидается официальный ответ из следственного комитета.

Пресс-служба правительства области сообщила, что неэффективный менеджмент проекта и превалирование личных амбиций над государственными интересами привели к снижению прибыли на 40% за 3 года. Дед Мороз стал убыточным, появились долги. По поручению губернатора была проведена аудиторская проверка, по результатом которой руководство ушло в отставку.