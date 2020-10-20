Вологодский губернатор высказал соболезнование по поводу гибели своего бывшего заместителя

Фото со страницы Олега Кувшинникова ВКонтакте.

Олег Кувшинников высказал сболезнование родным и близким своего бывшего заместителя. Олег Васильев сегодня погиб в катастрофе - в 90 километрах от Вотчины Деда Мороза рухнул вертолет. Губернатор пишет на своей страничке:

"Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение. Вместе с Олегом Александровичем мы реализовали десятки проектов по развитию Вологодчины. Для всех нас это большая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким...."

Олег Васильев долгое время курировал в правительстве области социальный блок. Однако в новую команду губернатора он не попал, а ушел в бизнес - стал директором АО "Дед Мороз". Это коммерческая структура, которая реализует главный проект Вологодчины - "Великий Устюг - Родина Деда Мороза".

На борту вертолета, задевшего линию электропередачи, было четыре человка.