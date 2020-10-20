Гибель директора Олега Васильева подтвердили различные источники

Крушение произошло в 90 километрах от Вотчины Деда Мороза.

Гибель гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева подтверждают неофициальные источники. Экс-исполнительный директор АО "Дед Мороз" сообщил и том, с кем летел руководитель проекта "Велкий Устюг - Родина Деда Мороза"

Как сообщала "Комсомолка", в 12:10 местный житель позвонил по телефону "112" и сообщил о том, что в реку Сухону возле деревни Бобровское рухнул легкомоторный вертолет. Через некторое время МЧС сообщило о двух погибших.

Появилась информация, что в летательном аппарате находился Олег Васильев, недавний заместитель губернатора, возглавивший АО "Дед Мороз" .

Это предположение подтвердил вывший исполнительный директор АО Андрей Геркулесов. Кроме Васильева, в вертолете компании " Аэросоюз" находился президент компании "Аэросоюз" Сергей Мозер. Сообщается о его планах вложить средства в один из туристических проектов на вотчине Деда Мороза.

Как сообщает МЧС, в четырехместном вертолете могли находиться не два, как сообщалось ранее, а четыре человека. В частности, возможно, на месте катастрофы находилась 27-летняя женщина, ее паспорт обнаружен на месте катастрофы.

Сначала местным жителем был обнаружен один из погибших. Это мужчина, имя не называется.

Как сообщала "Комсомолка", в трех населенных пунктах пропало электричество - вертолет задел линию электропередачи. К 17:22 электроснабжения было восстановлено.

По мере поступления официальной информации. материал будет дополнен.

Как сообщала "Комсомолка", сегодня внимание Вологодчины приковано к проекту "Великий Устюг- РодинаДеда Мороза". Так, сегодня прошли обыски у бывшего руководителя дедморозовского бизнеса - Татьяны Муромцевой.

Правительство области сообщает о видеоконференции губернатора и Олега Васильева. Разговор шел о долгосрочной стратегии развития резиденции Деда Мороза. Эта информация была размещена губернатором на страничке "ВКонтакте" спустя несколько часов после крушения вертолета.

И, последняя информация: авторитетный источник назвал тех, кто был в упавшем вертолете. Кроме директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева и президента вертолетной компании "Аэросоюз" Сергея Мозера на борту находилась 27-летняя Анна Швецова и пилот Сергей Йог.

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