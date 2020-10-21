Жена Олега Васильева опубликовала фотографии с места падения вертолета

Фото со старины Ольги Васильевой, ВКонтакте.

"Олега больше нет с нами," - написала на своей страничке "ВКонтакте" жена погибшего в вертолетной катастрофе Олега Васильева.

Узнав о произошедшем, она выехала в Нюксенский район. На странице размещены две фотографии - храма и реки Сухоны.

" Удивительно тихое место и древний храм напротив. Пока ждала известий на берегу, и снег и дождь пойдёт, и солнце выглянет и все краски леса... Как вся его жизнь! Самый добрый, талантливый и умнейший человек, неравнодушный, бесконечно родной и любимый! Слова мои все сейчас лишние. Светлая тебе память!"

Сотни вологжан выражают свои соболезнования. Олег Васильев в прошлом году возглавил АО "Дед Мороз", до этого многие годы работал на посту заместителя губернатора, курировал социальный блок. До этого работал

20 октября около полудня четырехместный вертолет задел провода и рухнул реку Сухону, в 90 километрах от Великого Устюга.