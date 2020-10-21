Поисковая операция Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

У деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области, что в 90 км от Великого Устюга, вчера потерпел крушение легкомоторный вертолет. Как сообщала Комсомолка ранее, по уточненным данным на борту находилось четверо: трое москвичей и вологжанин-гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Его тело прибило к берегу. Управленец вез крупного инвестора в Великий Устюг: обсуждались вертолетные экскурсии. Помимо инвестора и гендиректора, в вертолете находилась 27-летняя Анна Швецова и пилот. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

БИОГРАФИЯ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

С февраля 2020 Олег Александрович стал гендиректором АО Дед Мороз. Карьеру начал в 90-х учителем истории в школе Вологды - закончил местный педагогический. Потом стал директором лагеря «Юность» и специалистом по работе с молодежью в администрации города. Далее получил должность начальника по работе с молодежью. В правительство Вологодской области попал в 2007 году: начал с консультанта департамента государственной службы и вопросов местного самоуправления, а на следующий год вступил на пост начальника управления госслужбы, кадровой политики и административной реформы. В 2012 занял должность заместителя губернатора Вологодской области и курировал социальный блок. В 2019 попался за ездой в пьяном виде. В новый состав Правительства области его не взяли.

Итак, мы собрали все что известно к этому часу:

Спасатели вытащили из реки вертолет и рассказали, что в салоне тел нет. Поисковая операция продолжается. Видео (подробности)

Потерпевший крушение вертолет найден и вытягивается трактором из реки Сухона. Смотрите видео от МЧС (подробности)

Гибель гендиректора АО Дед Мороз в авиакатастрофе подтвердили различные источники (подробности)

Кто находился в упавшем вертолете (подробности)

Жена погибшего гендиректора опубликовала фото с места крушения и рассказала о своих чувствах (подробности)

Части летательного аппарата прибило к берегу вместе с документами двух людей и телом (подробности)

В день катастрофы у депутата Вологодского ЗСО шли обыски, вероятно связанные с бывшим руководством АО Дед Мороз (подробности)

При возвращении с места крушения в серьезную аварию попал глава Великоустюгского района (подробности)

Стало известно о здоровье главы района, который попал в страшное ДТП возвращаясь с места крушения вертолета (подробности)

Губернатор выразил соболезнования по поводу гибели в авиакатастрофе бывшего заместителя (подробности)