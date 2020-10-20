Два человека погибли при падении вертолета в Вологодской области

Легкомоторный вертолет потерпел крушение на Вологодчине. Wikipedia.org

В эти минуты продолжает поступать информация с места падении вертолета в Вологодской области. Напомним, МЧС сообщила о ЧП: сегодня в 12 часов 10 минут в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области поступило сообщение, что в реку Сухону упал вертолет.

Это произошло в районе населенного пункта Бобровское Нюксенского района. Названа марка вертолета - это легкомоторный вертолет Robinson R44.

Только что стало известно - погибло два человека, находившиеся в вертолете. На земле жертв нет.

На место происшествия выехали 21 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники. К месту происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Вологодской области Василий Балчугов. Сообщается, что вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз", он двигался по маршруту Вологда - Великий Устюг.

Как стало известно, вертолет задел линию электропередач: от электроэнергии оказались отключены населенные пункты:

д. Леваш – 246 чел., в том числе 26 детей; д. Бобровское – 143 чел., в том числе 16 детей; д. Вострое – 195 чел., в том числе 25 детей. Всего 3 населенных пункта с населением 884 человека, среди них 67 детей.

Вертолет упал в реку и сразу не затонул. Его потащило по течению. "Вертолет несет по течению. Видно, что внутри вертолета есть человек, но вытащить пока не можем. Пока ничего не понятно, жив он или нет. Навстречу направили катер", - рассказала ранее глава Нюксенского района. Сейчас стало известно, что два человека, находившиеся в вертолете, погибли.

Наша справка: Robinson R44 — лёгкий многоцелевой четырёхместный коммерческий вертолёт производства американской компании «Robinson Helicopter».

Вертолёт был разработан в 1980-е годы, в декабре 1992 года прошёл сертификацию, с 1999 года R44 признается наиболее продаваемым вертолетом общего назначения в мире. В 2000-2017 году было выпущено 5 805 вертолетов.