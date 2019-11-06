2019-11-06T16:08:31+03:00
Происшествия

На Вологодчине бушует циклон "Амели": потопы, снегопад, нет электричества

Вологодчина оказалась в зоне столкновения теплого и холодного воздуха
Евдокия САХАРОВА
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По всему северо-западу бушует разрушительный циклон «Амели». В среднем на Вологодчине за 12 часов выпало 23 миллиметра осадков, когда в норме за ноябрь всего 49. Регион разделился на две половины - центр топит, восток тонет в снегах. От «Амели» также пострадала Новгородская область.

Великий Устюг и Вожегодский район сегодня ночью занесло снегом так, что люди с трудом смогли выбраться из дома. Коммунальщики пытаются исправить ситуацию. В Тотьме зафиксировали гололед в 3 миллиметра толщиной, что серьезно нагружает линии электропередач. По всей области отмечены обрывы проводов.

В Череповецком районе объявлен режим ЧС из-за подтопления. В Вологде малые реки выходят из берегов, в Вологодском районе закрывают дороги, деревушки оказались отрезанными от мира и без провизии, затопило даже элитный поселок, хотя прозорливый пенсионер давно об этом предупреждал.

В самой Вологде невозможно передвигаться по центру пешком из-за затопления улиц водой и снежной кашей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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