В Вологодской области три деревни оказались отрезанными от мира

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-05T16:52:50+03:00

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На Вологодчине жители деревень Полежаево, Корниговка и Курган Мяксинского муниципального образования оказались отрезанными от мира из-за разлившейся от дождей реки. Люди не могут выехать на большую дорогу, некоторые не могут достать себе еду. Соседние деревни тоже страдают от подтопления.

Gorodche сообщил, что за ночь вода в реке поднялась на два метра. В День народного единства пострадавшие от реки Пекша обратились к администрации череповецкого района, на жалобы им там ответили, что денег на строительство дороги нет и не будет, посоветовали взять отгулы на работе.

ГУ МЧС сообщило, что вопрос с эвакуацией людей решается. Оказалось, что постоянно в деревнях никто не живет и они используются только дачниками. Кроме реки Пекша, разлились Музга и Мякса.

ИСТОЧНИК KP.RU