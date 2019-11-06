В Вологде малые реки выходят из берегов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-06T11:16:57+03:00

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В Вологде уровень воды в малых реках Шограш и Содема достигли рекордных отметок. Количество осадков за два дня превысило месячную норму, вода продолжает прибывать. В соцсетях появилась информация о затопленных гаражах и подвалах.

С утра на мостах города побывал мэр Вологды Сергей Воропанов: "Оба моста на улице Петина возле 16 школы (автомобильный и пешеходный) находятся всего на несколько сантиметров выше уровня воды. Дал поручение организовать дежурство спасателей, чтобы помочь школьникам, которые утром пойдут на учёбу. Прошу родителей по возможности проводить детей в школу и встретить. Перелив произошёл у моста в Осановском проезде. Для безопасности горожан здесь полностью перекрыто движение».

Сергей Воропанов распорядился проинспектировать и по возможности расчистить русла рек Шограш и Содемы.

Как сообщала "Комсомолка", реки вышли из берегов в Череповецком и Вологодском районе.

Информация о подтоплениях продолжает поступать

ИСТОЧНИК KP.RU