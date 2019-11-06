Череповец затопило

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-06T15:51:30+03:00

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В разных районах Череповца сегодня произошли подтопления. На данный момент осталось около 16 заявок. На проспекте Победы затопило офисные помещения в доме №14. Затопило часть улицы Боршодской. Люди не смогли выехать из прилегающих дворов из-за высокого уровня воды. МУП "Водоканал" сообщил, что из-за ливня город затопило - за два дня выпала месячная норма осадков.

Ливневка на затопленной улице присутствует, а вот на соседних их нет, и вся вода полилась на Боршодскую. Система водоотведения не справилась с огромным количеством осадков. На данный момент на местах работают специалисты и техника. Подвалы домов № 38 и 23 затоплены. Сначала воду уберут с улицы, потом со дворов и подвалов.

ИСТОЧНИК KP.RU