В Вологодском районе начались подтопления, закрывают дороги

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-06T10:58:50+03:00

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Из-за сильных осадков в Вологодской области начались подтопления. В Вологодском районе введен режим повышенной готовности. На места выехали главы поселений вместе со специалистами администрации. Созданы оперативные группы. Глава района Сергей Жестянников назвал наиболее проблемные места: Сосновый берег (Сосновское сельское поселение), Бурцево и Емельяново (Спасское сельское поселение), Дубровское (Семенковское сельское поселение), Шеломово (Старосельское сельское поселение), Марфино (Майское сельское поселение). ночью прошла информация о закрытии дороги Старомосковское шоссе-Надеево. Сейчас решается вопрос по закрытию дорог в Семенковском и Спасском поселениях, определяются альтернативные маршруты.

Как сообщала "Комсомолка", в Череповецком районе из-за вышедших из берегов рек оказались отрезаны населенные пункты.

Вопрос о ситуации в регионе будет обсуждаться на комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая пройдет в 13:00 в Правительстве Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU