В Вологодском районе начались подтопления, закрывают дороги
Из-за сильных осадков в Вологодской области начались подтопления. В Вологодском районе введен режим повышенной готовности. На места выехали главы поселений вместе со специалистами администрации. Созданы оперативные группы. Глава района Сергей Жестянников назвал наиболее проблемные места: Сосновый берег (Сосновское сельское поселение), Бурцево и Емельяново (Спасское сельское поселение), Дубровское (Семенковское сельское поселение), Шеломово (Старосельское сельское поселение), Марфино (Майское сельское поселение). ночью прошла информация о закрытии дороги Старомосковское шоссе-Надеево. Сейчас решается вопрос по закрытию дорог в Семенковском и Спасском поселениях, определяются альтернативные маршруты.
Как сообщала "Комсомолка", в Череповецком районе из-за вышедших из берегов рек оказались отрезаны населенные пункты.
Вопрос о ситуации в регионе будет обсуждаться на комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая пройдет в 13:00 в Правительстве Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU