2019-11-06T12:20:48+03:00
Происшествия

Появилась информация от МЧС о затоплении элитного поселка в Вологодской области

Эвакуировано 40 человек, в том числе 7 детей
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото: администрация Вологодского района.Фото: администрация Вологодского района.
Изменить размер текста:

О нарушениях при строительстве коттеджного поселка Сосновый берег под Вологдой говорил, писал, заявлял во все инстанции военный пенсионер Алексей Иванов. Он настаивал, что поселок находится в подтапливаемой зоне и однажды будет затоплен. В результате все нечистоты смоются в реку Тошню, воды которой попадут в краны вологжанам. И спасением утопающих за счет бюджетов начнет заниматься государство... Судебные тяжбы шли нешатко-невалко. Правдолюбец связывал это с большим количеством влиятельных людей - жильцов элитного поселка.

И вот сегодня появилась информация от областного управления МЧС: коттеджный посёлок Сосновый берег в населенном пункте Новое подтопило, на место выехали оперативная группа 1 отряда ФПМ, Глава Вологодского района, АСС ВО, представитель застройщика.

Всего задействовано 11 человек, 6 единиц техники.

В зону подтопления попали 30 домов, 60 участков. На 12:00 было эвакуировано 40 человек, в том числе 7 детей.

Всего в строящемся коттеджном посёлке 120 участков, постоянно проживающее население – 120 человек, в том числе 27 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде малые реки выходят из берегов
Иномарка сбила двоих детей в Великом Устюге
Разбились в ДТП: легковушка врезалась в грузовик в Сокольском районе
В Вологодском районе начались подтопления, закрывают дороги
2 млн. писем и посылок получили жители Вологодской области
В Вытегре супруга "упала на нож"
В Вологодской области три деревни оказались отрезанными от мира
В пруду Ферапонтово обнаружили труп женщины
Вологжанин-лыжник попал в топ-10 самых красивых спортсменов мира
Вологжане взорвали машину с газом, закурив [ВИДЕО]
В Харовске мужчина заподозрил пенсионера в связи со своей женой и убил
53-летняя череповчанка зарезала нового знакомого из-за приставаний
В Верховажье в ДТП разбились четверо человек
Стали известны причины пожара, в котором пострадали двое детей
Неблагополучные жильцы подожгли девятиэтажку в Череповце
В Череповце открылся центр спортивной гимнастики на Сталеваров
Мошенники при вызове обманули вологодского таксиста на 6,5 тысяч