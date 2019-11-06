Появилась информация от МЧС о затоплении элитного поселка в Вологодской области

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-06T12:20:48+03:00

Эвакуировано 40 человек, в том числе 7 детей

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О нарушениях при строительстве коттеджного поселка Сосновый берег под Вологдой говорил, писал, заявлял во все инстанции военный пенсионер Алексей Иванов. Он настаивал, что поселок находится в подтапливаемой зоне и однажды будет затоплен. В результате все нечистоты смоются в реку Тошню, воды которой попадут в краны вологжанам. И спасением утопающих за счет бюджетов начнет заниматься государство... Судебные тяжбы шли нешатко-невалко. Правдолюбец связывал это с большим количеством влиятельных людей - жильцов элитного поселка.

И вот сегодня появилась информация от областного управления МЧС: коттеджный посёлок Сосновый берег в населенном пункте Новое подтопило, на место выехали оперативная группа 1 отряда ФПМ, Глава Вологодского района, АСС ВО, представитель застройщика.

Всего задействовано 11 человек, 6 единиц техники.

В зону подтопления попали 30 домов, 60 участков. На 12:00 было эвакуировано 40 человек, в том числе 7 детей.

Всего в строящемся коттеджном посёлке 120 участков, постоянно проживающее население – 120 человек, в том числе 27 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU