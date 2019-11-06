На Вологодчине повсеместно произошли обрывы электросетей
В Вологодской области из-за мокрого снега, налипшего на провода, и сильного ветра произошли обрывы электросетей в нескольких районах. Наибольшее количество жалоб зафиксировали в Шекснинском, Кадуйском, Череповецком и Бабаевском районах.
Для ликвидации последствий ЧП вызваны 368 специалистов, 106 бригад. Вологодчина бросила все силы на восстановление электроснабжения и на превентивные меры. Рабочие трудятся круглосуточно, пробираться к линиями приходится через сугробы. На данный момент электроснабжение основной части потребителей уже восстановлено.
Пожаловаться на проблемы с электросетями можно на бесплатной горячей линии 8 (800) 333−02−52 или на сайте "Светлая страна".
ИСТОЧНИК KP.RU