На Вологодчину пришла весна: возрождение природы или угроза жизням

Весна пришла — весне дорогу! Фото: Ольга КУЗНЕЦОВА

На Вологодчину пришла весна: температура держится выше нуля, водоемы освобождаются от ледяных покровов, неубранные от снега улицы наполняются лужами, а спецслужбы готовятся к паводку.

В Вологодской области запрещен выход на лед уже в семи районах. В Грязовецком с 30 марта, Кадуйском с 22 марта, Сямженском с 24 марта, Устюженском с 5 марта, Чагодощенском с 10 марта, в Сокольском еще с ноября, в Шекснинском районе от реки Шексны на гидросооружениях до Череповецкого района тоже с прошлого года. Кроме того, запрещен выход на лед акватории Шексны в Череповце с 5 февраля, а реки Вологды с 15 марта.

На открытую воду активно переселяются утки Фото: Ольга Кузнецова

Нарушителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей — ну, выжившим. За зиму, по официальным данным, под лед провалились 7 человек, двое погибли. Часто от своей страсти погибают рыбаки. Но год назад другая трагическая история потрясла Вологду. Дети гуляли без присмотра, и брат с сестрой 7 и 10 лет провалились под лед в районе дома №5 по Набережной VI армии. Девочку вытащили прохожие, а мальчика унесло сильным течением. Его тело нашли не сразу.

В городском Центре гражданской защиты заметили, что жители Вологды до сих пор стараются срезать путь по льду, даже катаются на лыжах: все это несмотря на смертельную опасность. Лед уже рыхлый, между его слоями вода, поверхность больше не держит вес человека.

Карта особо опасных участков от Центра гражданской защиты

В этот тревожный сезон реку Вологду мониторят ежедневно. Установлены предупредительные таблички, в том числе и на прудах. Составлена карта с проблемными участками — главные промоины оказываются рядом с мостами, впадением речушек, сливами отходов. Именно у мостов лед чернили и резали, чтобы уменьшить вероятность разрушения опор. В Великом Устюге уже приступили ко взрыву льда, чтобы паводок прошел без лишнего ущерба.

Шуршание льда слышно под Кувшиновским мостом Фото: Ольга Кузнецова

Открытые участки воды замечены у Соборной горки, устья рек Золотухи и Шограша. Промоины под Октябрьским и Красным мостами, мостом 800-летия, в микрорайоне Прибрежный, створе улицы Некрасова, у Кувшиновского моста, в районе Баранково и улиц Судоремонтной и Карла Маркса.

Сегодня, 2 апреля, в связи с потеплением, закрыли и ледовую переправу через Сухону в Шуйском. На данный момент, еще 10 переправ продолжают свою работу.