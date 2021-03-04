Когда в Вологодской области наступит весна: паводок может быть страшным

Март на Вологодчине - это почти всегда температурные качели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По календарю весна уже наступила, а вот скоро ли на Вологодчину придет тепло? Сегодня все озабочены иным: специалисты сошлись во мнении, что предстоящий паводок может стать сложнейшим за 5 лет. Информация об этом прозвучала на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Правительстве области. Самая сложная ситуация прогнозируется на северо-востоке области: климатические показатели в пределах рек Сухона, Юг и Северная Двина превышают норму, чем и вызывают опасение.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, во-первых, уже зафиксировано превышение уровней воды в реках Вологодской области выше среднегодовых значений. Во-вторых, сохраняется повышенная водность. В -третьих, высота снежного покрова на полевых маршрутах превышает норму на 110-130%. Кроме того, под снегом сохраняется высокая влажность почвы, так что при таянии снега воде уходить будет некуда.

Поэтому есть все предпосылки для сложной ситуации с паводком.

Кроме того, обследование рек Сухона и Северная Двина в Великоустюгском районе показало, что от Нюксеницы до Великого Устюга все повороты реки заторошены. На всем протяжении встречается несколько участков с полыньями.

По оценке специалистов гидрометцентра, прогнозируемый характер погоды даёт основание полагать, что прохождение ледохода на реках Сухона, Юг и Северная Двина будет проходить с заторными остановками.

«С вероятностью 70-80% в случае синхронного развития весенних процессов, выпадения обильных осадков, велика вероятность повышения уровня воды при заторе до отметок 725 сантиметров. Прохождение ледохода будет сопровождаться формированием весенних заторов льда в нижнем течении рек Сухоны и Малая Северная Двина. Образование наиболее мощного затора льда ожидается на участке Аристово-Нокшино, – рассказала начальник регионального гидрометцентра Светлана Берсенева, –Отмечу, что в Нюксенском районе также большая вероятность образования заторов льда на участках Матвеево-Копылово, что может привести к затоплениям в районе населенных пунктов Бобровское и Устье-Городищенское-Сельменьга, затопления в селе Нюксеница».

Наибольшему подтоплению, исходя из анализа специалистов, подвержены Великий Устюг, а также Красавино. Это вызвано интенсивным ростом уровней воды в период половодья и одновременным прохождением ледохода на реках Сухоне, Юг и Малой Северной Двине.

По предварительным прогнозам, весна в этом придет позже обычного на 5-10 дней от обычного графика.

"Обычно в Санкт-Петербурге плюсовая температура ожидается в период с 20 по 25 марта, в Москве — с 25 по 30 марта. В этом году к указанным датам можно смело прибавлять десять дней. Весну в центральной части страны ожидаем в первой декаде апреля", - сообщала ФАН ведущий специалист «Центра ФОБОС», синоптик Михаил Леус.

Однако вологодские орнитологи неожиданно сообщили о близости весны: в Вологде они заметили прилетевших с зимовки грачей. Вологодское отделение Союза охраны птиц России еще 2 марта опубликовало пост: "ГРАЧИ! Да, сегодня в Вологде, во второй половине дня, несмотря на ветер и снег, появились ГРАЧИ, причём, птицы сразу отмечены рядом с гнездами (улица Горького), что по старым приметам обещает скорую весну. Те уже заняли свои гнезда..." 4 марта появилась информация, что сизые чайки, вернувшиеся с юга, появились в Вологде. И это тоже примета близкой весны.