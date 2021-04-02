На востоке Вологодской области прогремят взрывы

К Вологодской области готовятся к взрывным работам. В Великий Устюг завезено 8 тонн взрывчатки. Взрывы льда входят в перечень превентивных мероприятий против весеннего паводка. Ослаблением ледового покрова на реках специалист занимаются с середины марта.

Под Великим Устюгом пропилено почти 49 км льда, всего запланировано 192 километра. Проводится чернение льда на реке Сухоне - торфом и пеплом покрыт участок длиной 27 километров. 5 апреля прозвучат первые взрывы - саперы приступят к ликвидации заторов на реках Северной Двине и Юг. Для этого уже завезено 8 тонн взрывчатых веществ.

На случай затопления города подготовлено десять пунктов временного размещения граждан, общая вместимость их - 800 человек.

Добавим, что на многих реках наблюдается повышенная водность. Так, среднемноголетние значения превышены на 20 -35 см на реках Вологде, Сухоне, Кубене, Мологе и Юг. На 25-50 см – на реках Северной Двине и нижней Сухоне.