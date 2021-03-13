Сергей Воропанов проверил подготовку Вологды к весеннему паводку

Чернение снега около моста Фото: администрация города Вологды

Коммунальные и спасательные службы Вологды активно приступили к подготовке к весеннему паводку. Ход работ проверил Мэр города Сергей Воропанов.

Как сообщала "Комсомолка", высота снежного покрова в бассейне реки Вологды достигает 59 см, что составляет 138% от нормы. Одновременно насыщенная водой земля ушла под снег - это сулит весенние подтопления. Толщина льда в этом году на реках областной столицы 45-60 см - очередной рекорд. Наиболее опасными местами названы соединение рек Тошни и Вологды, территория у микрорайона «Прибрежный», все мостовые переходы, Михальцевская плотина.

Ледорезные работы на реке Вологды уже начались Фото: администрация города Вологды

"Специалисты начали резать лед, чернить реки золой. Все эти меры позволяют ледовому покрову быстрее вскрыться и избежать заторов. Для эффективной работы мы взяли за основу опыт по прохождению паводка коллег из Великого Устюга", - прокомментировал Мэр города Сергей Воропанов.

В солнечный день для ускорения таяния льда специалисты МЧС чернили снег на реке Вологды вдоль берега и опор моста на Кувшиново, бригады прорезали на льду 20-30-метровые «елочки» у плотины около деревни Михальцево и вблизи водозаборных сооружений ВПЗ. В период ледохода благодаря таким мерам лед крошится и быстрее проходит по реке. Таким образом снижается нагрузка на опоры мостов. Чернить и резать лед планируется этой весной дважды: в марте и середине апреля.

Специалисты чистят ливневку от льда и снега Фото: Предоставлено пресс-службой Администрации города Вологды

Коммунальщики уже ознакомлены с 40 адресами, на которых могут быть подтопления. Сейчас там очищаются дренажные системы и ливневки. По поручению мэра работы должны быть окончены в ближайшие 2 недели. На данный момент готовятся к паводку спасатели, определены места пунктов временного размещения, усилена работа Центра приема и обработки космической информации. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.