2020-03-15T23:37:19+03:00
Общество

Поиски утонувшего ребенка в Вологде приостановлены до утра

Против 28-летней матери возбуждено уголовное дело
Иван Чухнин
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Поиски продолжались и в полной темноте.Поиски продолжались и в полной темноте.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Трагедией закончился выходной день - вологжан ошеломило известие о ЧП на воде. В Вологде дети вышли на лед, брат и сестра провалились, мальчика унесло течением.

Трагедия произошла 15 марта около 18 часов в областном центре на реке Вологда, напротив дома №5 по Набережной 6-ой Армии - это новый дом на берегу, напротив парка Мира. Поисковые работы продолжались и в темноте. .

ЧП случилось на реке Вологде напротив парка Мира. Фото: Иван Чухнин

ЧП случилось на реке Вологде напротив парка Мира.Фото: Иван Чухнин

Как сообщала "Комсомольская правда"-Вологда, два брата 4 и 7 лет гуляли вместе с десятилетней сестрой-школьницей, по берегу реки. Семилетний мальчик решил попробовать крепость льда. Он вышел на подтаявший лед и провалился в промоину. Его сестра бросилась за ним, но и она оказалась в ледяной воде. Случайные прохожие смогли вытащить девочку, а мальчика унесло течением.

На место выехали спасатели, от МЧС выехали пожарные и оперативная группа, а также скорая помощь.

Девочка находится в безопасности, с ней и ее мамой работает психолог.

Были организованы поиски мальчика - прочесывался берег, также поиск велся с лодки. Кроме того, использовался катер - с него осматривали берег и акваторию. Сложность поисковых работ состоит в том, что на реке стоит лед, паводковая вода частично затопила прибрежные кусты.

Как сообщила с места событий журналист Юлия Голубева, ребенка искать в темноте крайне сложно - он был в темной одежде

Так что около 22 часов поиски были приостановлены. Они возобновятся утром, для обследования дна будут массово задействованы водолазы.

Как сообщает Следственный отдел по г/.Вологда СК России по Вологодской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается, допрашиваются свидетели, собираются характеризующие сведения о семье погибшего ребенка. Известно, что многодетной маме - 28 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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