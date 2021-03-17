Вологодская Венеция: жители Вологды "тонут" на тротуарах

Фото Аркадия Добронравова - вологжанин пожаловался на ситуацию у дома №68 по улице Горького Фото: vk.com

Сергей Воропанов получил множество жалоб о таянии снега на улицах Вологды. С приходом потепления ситуация стала тяжелой даже для самых бодрых жителей города. По улицам тяжело пройти, как минимум, не промочив ноги. О передвижении маломобильных групп населения речи не идет.

17 марта мэр города обратил внимание на эмоциональное заявление вологжанки, которая пригласила сити-менеджера на прогулку в тоннеле между улицами Герцена и Конева. Женщина заметила, что кроме как вплавь по снежной жиже, периодически перепрыгивая через ледяные преграды и глотая воду из-под колес проезжающих машин, там не пройти. В общем-то, в Вологде снег неожиданно выпадает зимой и также неожиданно тает весной.

Комментарий вологжанки Фото: vk.com

Такой комментарий был далеко не единственным: многие вологжане делятся страшными историями их повседневной жизни под каждой новостью на страничке мэра. Например, Георгий Музашвили написал в соцсети под постом о пищеблоках в школах: "Я в шоке! При мне вчера пенсионерка шла по краю тротуара, потому что воды по щиколотку, упала и повернула ногу. Ревела всю дорогу! ЛЮДИ СТРАДАЮТ! А ТУТ КОТЛЕТЫ СЧИТАЮТ!"

Мэр прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Город тонет! Такие сообщения получаю уже несколько дней. Например, сегодня пришло сообщение от Светланы Костаковой. Чувствуется, наболело. Вопрос касался состояния моста через реку Шограш у тоннеля на Герцена. Место на контроле у городских служб, и работы там проводятся регулярно. Этот адрес один из списка адресов для отработки бригад по подтоплениям. Всего в городе их задействовано 12. В первую очередь работники «Водоканала» очищают от снега, льда и освобождают от талых вод тротуары на мостах, а также на улицах с большой проходимостью. Работы продолжаются и в ночное время (вывозим снег и делаем ямочный ремонт литым асфальтом)".