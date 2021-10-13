Губернатор Вологодчины продолжает спорить с антиваксерами

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 13 октября обнародовал в соцсетях свой QR-код с портала Госуслуг, который должен убедить сомневающихся, что чиновник действительно вакцинировался от коронавируса.

В России и на Вологодчине идет 4 волна коронавируса, моногоспитали полностью заполнены, медики работают 24/7, а хоронить вологжан стали в 2 раза чаще. Напомним, губернатор недавно также обратился к антипрививочникам с пламенной речью.

"Удивительно, что в 21 веке ещё находятся люди, которые сомневаются в современной медицине и поддерживают конспирологические теории. Некоторые даже не верят, что я, как ярый сторонник вакцинации, сам делал прививку от коронавируса. Дескать других призываешь, а сам что? При этом не верят ни словам, ни фактам", - заявил Олег Кувшинников.

По его мнению правда лишь в том, что во всем мире гибнет множество людей, а единственный способ предотвратить эти трагические смерти - вакцинироваться и ревакцинироваться. Ученые придумали защиту, так почему ей не воспользоваться? "Призываю всех прислушаться к голосу разума, поберечь свою жизнь и жизни ваших близких", - закончил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Череповчанин вытолкал антимасочника из автобуса (подробнее)

На Вологодчине можно будет зайти в общественный транспорт без QR кода (подробнее)

На Вологодчине на коронавирусный карантин закрыты 315 классов школ (подробнее)

Губернатор Вологодской области чувственно высказался против антипрививочников (подробнее)

Две череповецкие роженицы погибли от тяжелой формы ковида (подробнее)

Получить QR-код можно на портале госуслуг (подробнее)