На Вологодчине можно будет зайти в общественный транспорт без QR кода

Губернатор Вологодской области сообщил радостную новость: QR-коды в общественном транспорте и в магазинах предъявлять не нужно. Кроме того, чиновники этого даже не планируют. Олег Кувшинников назвал такие меры перебором.

Глава региона заявил, что в основном вологжане заражаются коронавирусом в общественном транспорте и магазинах. Однако останавливать работу автобусов и торговых сетей власти не собираются. В других регионах такие ограничения есть.

Олег Кувшинников отметил, что один коронавирусный больной без маски заражает до трех десятков окружающих. В магазинах и транспорте усилят проверки масочного режима, так что вологжанам стоит иметь с собой пачку масок.

Губернатор добавил: «Маски — единственное спасение от коллективного заражения коронавирусом, а вакцинация — единственный способ сохранить свою жизнь. Смертность от инфекции очень высокая, морги переполнены, патологоанатомы перегружены».

По состоянию на 12 октября, за минувшие сутки заболело COVID-19 288 вологжан, 12 скончались от опасного вируса.

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