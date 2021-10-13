Две череповецкие роженицы погибли от тяжелой формы ковида

В череповецком моногоспитале ушли из жизни сразу две едва родившие девушки. Трагедии произошли с разницей в три дня на прошлой неделе. Об этом сообщило ИА «Вологда-Регион» со ссылкой на начальницу Управления организации медицинской помощи по Череповцу Людмилу Дубовенко.

29-летняя недавно вышедшая замуж череповчанка заболела коронавирусом 29 сентября, к медикам обратилась только 2 октября. Врачи сразу госпитализировали роженицу, ей уже стало тяжело дышать. Экспресс-тест показал коронавирус. Беременная стала получать кислород, но вскоре ее состояние ухудшилось, терапия не помогала. Консилиум врачей решил делать кесарево - недоношенного малыша на 31-неделе спасли, а вот пациентке стало плохо после родов. 7 октября она скончалась с 62% поражением легких. При этом у заболевшей не было хронических заболеваний и патологий при беременности. Ребенка врачи обещают выходить.

35-летняя череповчанка тоже не перенесла ковид вместе с беременностью на поздних сроках - 37 неделя. У девушки поднялась температура, медики взяли мазок. Госпитализировали ее только через 5 дней - когда температура стала уже слишком высокой. Тест показал коронавирус. Болезнь протекала тяжело, а терапия совсем не помогала... Пациентку положили на ИВЛ, но она все равно повторила историю первой девушки. Врачи спасли ее доношенную дочку кесаревым, а вот мама не выжила - попала в реанимацию, где и умерла утром 10 октября. Поражение легких составляло 47%. Это была вторая беременность череповчанки, но у нее были и другие заболевания.

По факту произошедших трагедий специальная комиссия от Департамента здравоохранения Вологодской области инициировала проверку. Вскрытие в обоих случаях показало двустороннюю субтотальную вирусную пневмонию, синдром полиэдральной недостаточности.

В Вологодской области уже не в первый раз роженицы погибают от тяжелого течения коронавируса. Вологжан приглашают на вакцинацию.

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