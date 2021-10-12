Череповчанин вытолкал антимасочника из автобуса

В общественном транспорте Череповца разгорелся скандал. Одному из пассажиров автобуса не понравилось, что другой череповчанин не потрудился надеть на лицо маску, когда зашел в транспорт. Антимасочнику несколько раз сделали замечание, но тот отказался прикрыть свое лицо и, возможно, даже продолжил распространение смертельно опасного вируса.

Как пояснили очевидцы, терпение у сторонника масок в конце концов кончилось. Кондуктор и другие пассажиры потребовали безмасочного выйти из транспорта. Мужчина в этот момент то ли толкнул оппонента, то ли ударил: тот упал на ступеньки и ушибся. Автобус остановился и безмасочника вытолкали.

На видео попала речь череповчанина, который был против езды в одном транспорте с человеком без средства защиты: он заявил, что людям надо уважать общество, а не только о себе думать. Большинство людей старались не замечать конфликтную ситуацию и не участвовать в ней, а молча вдыхать коронавирус.

Как сообщил перевозчик, жалоб от пассажиров не поступало. Инициирована проверка.

В транспорте Череповца планируют усилить проверку масочного режима. Жители Вологды продолжают ездить без масок... Ситуация с коронавирусом в регионе и стране становится критической. Многие вологжане потеряли своих близких и здоровье... С 1 ноября введут QR-коды. Напомним, губернатор даже обратился к жителям Вологодской области с пламенной речью.