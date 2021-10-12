Губернатор Вологодской области высказался против антипрививочников

Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области вечером 11 октября опубликовал видеообращение к вологжанам в соцсетях. Чиновник посвятил его тяжелой ситуации с коронавирусом: "Четвертая волна ковид движется на нас, но вместе мы сможем остановить вирус. Единственное оружие – вакцинация. Так считают и эксперты, и те, кто переболел, побывал в моногоспитале, вышел оттуда только благодаря нашим врачам".

Олег Кувшинников достаточно эмоционально заявил, что количество погибших быстро растет, а их тела не успевают отдавать безутешным родственникам - мощности патологоанатомических служб не хватает. Медики работают в 2-3 смены в ковидариях, валятся с ног, а вологжане все еще не спешат прививаться.

Губернатор призвал антиваксеров посмотреть в глаза тем, кто потерял своих близких, и остановить антипрививочную вакханалию в соцсетях, замешанную на всевозможных сомнительных теориях: "Прекратите заниматься псевдо и лженаучными исследованиями, которые гуляют по интернету. Наша российская прививка абсолютно безопасна. Она уже спасла десятки миллионов жизней".