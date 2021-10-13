На Вологодчине на коронавирусный карантин закрыты 315 классов школ

В Вологодской области на дистанционное обучение отправили 315 классов школ из-за карантина по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Заразные классы выявлены в областной столице, Череповце и еще 20 районах региона.

В детсадах ситуация не лучше - ковидный карантин введен в 163 группах 99 садиков области. Как только выявляется ребенок с подозрительными симптомами, помещения дезинфицируются, а группа отправляется на двухнедельный карантин.

Остальные школьники продолжают учиться с соблюдением требований: утром на входе измеряется температура, соблюдение правил гигиены у детей контролируется, а помещения периодически дезинфицируются. Каждый класс имеет свой кабинет, в актовый и спортивный залы допускается тоже только один класс. Количество больших перемен увеличено, организован постепенный приход ребят в школы.