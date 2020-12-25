Все чаще полицейские сообщают о краже еды из магазинов Вологодчины. На этот раз на преступлении попался архангелогородец, не имеющий постоянного заработка. Мужчина выбрал себе алкоголь и закуску, спрятал товары под куртку и прошел мимо кассовой зоны.28-летнего злоумышленника задержала Росгвардия, прибывшая на тревожный сигнал. После его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.Напомним, недавно вологжанин попытался вынести ящик мандаринов для своей семьи, а вологжанка - конфеты и косметику для подарков друзьям. Кассирша Пятерочки и вовсе сколотила банду, ее подруги вынесли товара на 27 тысяч рублей.