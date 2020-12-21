Вологжанин умыкнул ящик мандаринов для семьи

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В Вологде мужчина попытался в предновогодней суете украсть ящик мандаринов. Он надеялся, что его действия не вызовут подозрений - вор сможет уйти, не заплатив. Вологжанин схватил в овощном отделе магазина целый ящик традиционного праздничного лакомства и нагло направился к выходу. Однако, сотрудники продуктового заподозрили неладное и нажали тревожную кнопку.

На место ЧП выехали росгвардейцы - они и задержали 41-летнего нарушителя. Мужчина пояснил, что просто хотел порадовать фруктами семью, но ниндзя из него не вышло. На задержанного составлен материал об административном правонарушении по статье "Мелкое хищение", сообщает пресс-служба Росгвардии Вологодчины.