Полицейским удалось раскрыть схему кражи товаров из продуктового. В преступлении оказалась замешана работница торговой сети.К правоохранителям обратилась директриса магазина: она рассказала, что в результате ревизии обнаружилась недостача на сумму 27 тысяч рублей. Администратор магазина просмотрел записи с камер видеонаблюдения и обнаружил подозрительные действия нескольких девушек, которые уносили с собой туго набитые пакеты со съестным, \\"оплачивая\\" их на кассе.27-летняя кассирша оказалась замешана в хищении. В отделе полиции она призналась, что придумала схему, как можно выносить товары незаметно. К участию в злодеянии женщина пригласила двух подруг 37 и 29 лет. Первое преступление они совершили в ноябре.Сообщницы приходили в магазин, набирали полные корзины продуктов и шли на кассу, где сидела их знакомая. Она делала вид, что пробивала все их товары, но по итогу, женщины платили только за что-то одно. Вологжанки приходили за добычей 5 раз. Продавец назвала данные своих сообщниц, и вскоре их задержала полиция. Последняя кража произошла в начале декабря.Стало известно, что ранее к уголовной ответственности женщины не привлекались. Теперь им грозит до 5 лет лишения по статье \\"Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору\\". Вологжанки находятся под подпиской о невыезде. Они частично возместили материальный ущерб - отдали 10 тысяч рублей и вернули часть похищенного на 3 тысячи рублей.Ведется расследование. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.