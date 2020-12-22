Вологжанка набрала в магазине подарков для родных и решила не платить

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В Вологде местная жительница решила, что можно и не платить за покупки в магазине, если спрятать их в сумку и уйти. Девушка долгое время гуляла по супермаркету в ТЦ Мармелад и клала в корзинку различную косметику и наборы конфет. ЧП произошло днем.

Покупательница подошла к кассе, но не выложила товары на ленту кассиру, а спрятала их в сумку и направилась на выход. Сотрудники нажали тревожную кнопку. Сумма похищенного составила более 2 тысяч рублей.

Правоохранители задержали вологжанку. Она призналась росгвардейцам, что таким образом выбирала новогодние подарки для друзей и близких. Товар решила не оплачивать, т.к подумала, что никто не заметит. Об инциденте сообщили в пресс-службе Росгвардии по Вологодской области.

Подобные предновогодние мысли посетили не одну-единственную вологжанку. Напомним, недавно житель областной столицы попытался унести из продуктового ящик мандаринов для своей семьи.