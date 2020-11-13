В Вологде вывесили оскорбительный баннер про врачей

Фото баннера с обсценной лексикой поступило в редакцию NewsVo

Сегодня утром в Вологде на доме напротив женской консультации, на крыше дома 65 по улице Герцена, неизвестные разместили неприличный баннер. На нем разместили фото лидера профсоюзной организации "Альянс врачей", которая в среду приехала с проверкой в лабораторию медучреждения, и руководителя местного правозащитного движения. Напомним, сотрудники роддома объявили забастовку из-за опасных условий труда.

На плакате фотографии активистов изуродованы, рядом в мультяшном стиле изображены веселые средства контрацепции. Творчество неизвестных подписано матерной фразой: "[Плохое] шапито ваш альянс либералов врачей".

Заметим, что печать такого широкоформатного плаката требует затрат. "Художники" явно не пожалели на это денег. Вологжане также заметили, что для доступа на крышу жилого дома скорее всего нужны ключи. Так что хозяев баннера можно вычислить, либо у вологжан, живущих в этом доме, проблемы с безопасностью.

Юлия Костарева, бастующая работница Вологодского областного роддома, прокомментировала случившееся в соцсети: "Но, тем не менее, лишь только после приезда Альянса и огласки всего происходящего главный врач в этот же день составила смету на ремонт, обещала (в очередной раз) поставить вытяжку и купила микроволновку в лабораторию. Всего этого заведующая не могла добиться в течение продолжительного времени, так как в ответ на все её просьбы, служебные записки и т.д. со стороны главврача был игнор..."

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