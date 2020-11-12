Сотрудники лаборатории роддома Вологды бастуют: они обратились к президенту и губернатору

Вологодские медики обратились к Путину @alyansvrachey Фото: Twitter.com

В Вологде сотрудники лаборатории родильного дома на Пирогова отказываются работать в опасных условиях и объявляют забастовку. Главный врач медучреждения Марина Курапова сегодня отказалась выполнить требования подчиненных, и медики записали обращение губернатору и президенту. Они рассказали, что оборудование использует метиловый спирт, а вытяжки на местах просто нет. В итоге сотрудники буквально травятся ядом. Кроме того, на биоматериалы с потолка валится штукатурка. Медики не могут в обед подогреть свою еду - они ставят ее на еле теплые батареи.

Главным требованием медперсонала стало возвращение их руководительницы, которую, по их мнению, уволили незаконно. Самый опытный врач, заведующая лабораторией Любовь Васильева была снята с должности 6 ноября. По мнению сотрудников, это произошло из-за того, что она пыталась пролить свет на проблемы здравоохранения и выбивала положенные доплаты. Любовь Васильева утверждает, что отдала 20 лет любимой работе, а теперь осталась без средств к существованию, ее "вышвырнули как собаку".

"Альянс врачей" заявил, что в профсоюз обратились и другие сотрудники Вологодского роддома. Они пожаловались на грубое нарушение правил: коридоры чистой и красной зон (с больными COVID-19) разделены пополам стеклянной перегородкой. Однако все туалеты на этаже остались в чистой. Главный врач Курпатова решила для нужд инфицированных в палатах поставить ведра.

Повестка медикам Фото: Twitter.com

О ситуации в лаборатории роддома рассказал профсоюз врачей, его представители посетили вчера медучреждение с проверкой. Правда, вокруг активистов сразу появилось много людей в форме. А бастующих уже вызывают в УМВД на допросы, при этом причина не называется. Подробности вчерашней проверки читайте в нашей статье.