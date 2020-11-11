"Альянс врачей" разоблачил лабораторию женской консультации в Вологде

@alyansvrachey Фото: Twitter.com

В Вологде московские активисты - профсоюзная организация "Альянс врачей" - проникли в медицинскую лабораторию, расположенную в женской консультации на улице Пирогова.

По сообщению главврача БУЗ ВО "Вологодский городской родильный дом" Марины Кураповой, в 7 утра через запасной вход в здание зашли пятеро, среди них была заведующая лабораторией Васильева Любовь Николаевна (приказ о ее увольнении подписан 6 ноября). По неподтвержденным данным, она была уволена за сокрытие данных по пациентам с COVID-19, якобы из-за этого персонал не смог вовремя получить надбавки за опасную работу. Активисты утверждают, что должности медика лишили как раз за привлечение внимания к проблемам в здравоохранении. И этим утром в медучреждение они прошли законно - через служебный вход.

Заведующая лабораторией Васильева Любовь Николаевна рассказала о проблемах Фото: Twitter.com

В консультации утром уже находились как пациентки, так и медперсонал. Группа людей начала вести съемку и, по словам главврача, применила физическую силу к местному руководству. После - они заперлись в помещении лаборатории. "Альянс врачей" заявил, что были показаны все необходимые для проверки документы.

Потолки в роддоме - "свежий ремонт за 4,5 млн рублей" Фото: twitter.com

В твиттере "Альянса врачей" стали появляться сообщения с места происшествия. Оказывается, представители профсоюза хотели снять нарушения в медучреждении. Всю полученную информацию они направят в прокуратуру и трудовую инспекцию. На данный момент незваные гости покинули здание.

Ремонт провели в этом году Фото: twitter.com

Сотрудники Альянса утверждают, что в местной лаборатории медики работают без вытяжки и дышат метиловым спиртом, респираторов просто нет, а штукатурка валится на голову. "Условия труда угрожают их жизни. Ст. 37 п. 4 Конституции РФ признает право на трудовые споры включая забастовку", - пишут в соцсетях активисты.

Стало известно, что еще в январе этого года Любовь Васильева объявила голодовку ради возвращения медикам доплаты за переработки. Доплата была ежегодной - в лаборатории не хватало рук, объемы работ сотрудники делили между собой. В июне прошлого года доплату отменили - по сообщению Васильевой, сотрудников не ознакомили с приказом, а просто выдали меньше денег. Осенью медики даже обратились в суд: проиграли в первой инстанции и выиграли во второй. Однако отношения с руководством на этом моменте окончательно испортились...

Потолки местной лаборатории Фото: twitter.com

Активистка Анастасия Васильева (ее еще называют личным окулистом политика Алексея Навального) выложила в твиттер видео, где полиция продолжает ее преследовать даже в спортивном магазине. Оператора и менеджера профсоюза, по ее словам, и вовсе задержали и везут в отдел полиции. Девушка назвала случившееся беспределом.

По мнению Васильевой, полицейские преследовали ее в магазине Фото: Twitter.com

Фото из твиттера "Альянса врачей" @alyansvrachey.

UPD: Часть съемочной команды задержали за нарушение масочного режима - и привезли из-за этого в отделение полиции, на часть составляется протокол за переход дороги в неустановленном месте - прямо в магазине спортивных товаров.