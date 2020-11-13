Главврач роддома Вологды прокомментировала забастовку сотрудников

Медики требуют вернуть руководителя Фото: Twitter.com

В Вологде с сегодняшнего дня бастуют сотрудники клиническо-диагностической лаборатории, расположенной в родильном доме на Пирогова. Они даже записали видеообращение к губернатору и президенту, чтобы добиться своего и рассказать о ситуации.

Напомним, бастующие сотрудники требуют вернуть должность их руководительнице, провести ремонт в лаборатории (штукатурка падает в биоматериал), решить проблему с парами метилового спирта, которыми им приходится дышать, и подготовить место, где можно в обед подогреть себе еду.

Белые лохмотья свешиваются с потолка лаборатории Фото: twitter.com

Сегодня профсоюзная организация "Альянс врачей" сообщила, что уволенная 6 ноября заведующая лабораторией Любовь Васильева выиграла суд - дисциплинарное взыскание было вынесено незаконно. По мнению профсоюза, из этого следует, что увольнение тоже должны отменить (по ст. 81, часть 1, пункт 5 ТК РФ).

Главный врач Марина Курапова вчера прокомментировала ситуацию газете «Премьер»: «В настоящее время готовится проектно-сметная документация на ремонт всей лаборатории. В течение месяца будут проведены косметические ремонты в отдельных кабинетах лаборатории. Недостатки будут устранены. Плановое закрытие лаборатории планируется на следующий год для комплексного ремонта всей лаборатории».

На данный момент главой лаборатории назначили биолога Людмилу Мирич.

Главврач пояснила и проблему с ядовитым аппаратом для окраски мазков. Он был поставлен для апробации, которой и занималась бывшая заведующая. По данным Марины Кураповой, именно Любовь Васильева выбрала тип аппарата и отвечала за то, где его лучше разместить. «Аппарат улучшает качество окраски гематологических мазков, устраняет человеческий фактор при их окраске, улучшает условия работы и увеличивает количество проведенных исследований. В настоящее время определяется возможность перебазирования данного аппарата в место, где усилена вентиляция. Вентиляцией оборудована вся лаборатория», - сообщила главный медик роддома.

В ответ на жалобы, что медикам приходиться в обед греть еду на батарее, Курапова заявила, что сотрудники могли воспользоваться микроволновой печью в комнате отдыха.

Женщина объяснила ситуацию в роддоме: «В настоящее время лаборатория работает в обычном режиме. Выполняется полный спектр обследования, несмотря на то, что сотрудники, снятые на видео, находятся на больничном».

Сотрудникам лаборатории доводы главврача, вероятно, показались не убедительными, так как забастовку ее заявления не остановили.

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